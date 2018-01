Fazendeiro é preso acusado de posse ilegal de armas de fogo

Policiais de Aral Moreira/MS receberam ligações anônimas por volta das 7h30 de ontem (15) relatando que próximo à Vila Verde, numa residência localizada na Fazenda Rio Verde estaria ocorrendo alguns disparos de arma de fogo.

Com o apoio de investigadores da polícia civil os militares se deslocaram até o local para averiguar a denúncia. No local a equipe foi recebida pelo caseiro da propriedade o qual foi identificado por M.P.P. de 44 anoso o qual forneceu acesso a fazenda.

No decorrer da vistoria foram encontrados pela equipe de policiais na varanda da casa diversos calibres deflagrados pelo chão. Foi solicitado a presença do proprietário do imóvel o qual compareceu logo sendo identificado por L.M.O de 44 anos o qual foi questionado sobre os disparos de arma de fogo. O mesmo levou os policiais onde estavam guardadas as armas e as munições.

Foram encontrados no local diversas armas de fogo: 1 pistola de calibre 9mm, 1revólver calibre trinta e oito, e diversas munições de vários calibres, 6 cartuchos de 9mm deflagrados, 3 munições 9mm intactas, 51 munições de calibre 22 intactas, um cartucho de revólver calibre 38 deflagrada, e 6 cartuchos de calibre 38 intactos na arma, e 47 cartuchos de calibre 12 intactos.

O autor e o armamento foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil do município para as providências cabíveis.

