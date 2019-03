Feira mãos que criam celebrará mês do artesão nos altos da Avenida Afonso Pena

A feira de artesanato “Mãos que Criam” terá uma edição especial neste mês de março. No dia 24, a partir das 16 horas, nos Altos da Avenida Afonso Pena (espaço da Cidade do Natal), além da exposição de peças artesanais, gastronomia, show com o grupo de samba Fascínio e apresentação da cantora Nathália Barros, o evento homenageará os grandes realizadores da feira: os artesãos. Os artistas celebram o “Dia do Artesão” no dia 19 de março.

“Será um momento especial, pois damos início às edições de 2019 da Feira Mãos que Criam e iremos homenagear aqueles que usam as mãos para criar e dar forma a seus talentos”, completa a artesã e gestora da Praça dos Imigrantes Sônia Albuquerque.

Aproximadamente, 150 artesãos levarão para os Altos da Avenida Afonso Pena trabalhos à base de cerâmica, cabaças, argila, biscuit, sementes, além de lindos mosaicos, tapetes, patchwork, toalhas e bolsas feitas a partir de materiais recicláveis. Sem contar que o lugar é um dos pontos mais indicados para encontrar artesanato indígena e regional.

Na gastronomia, serão oferecidas comidas como arroz carreteiro, arroz pantaneiro, pastel, sobá, espetinho, bolos e doces. Para o mês de abril, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), organizadora do evento, dois dias serão destinados para comemorar 1 ano de realização da Feira Mãos que Criam.

“A Feira Mãos que Criam era um dos grandes anseios dos artesãos e, por isto, nos dias 06 e 07 de abril comemoraremos um ano de realização. Será um momento de celebração e reconhecimento por esta conquista” comenta a secretária-adjunta e superintende de Cultura, Laura Miranda.

A cada edição, a Feira conta com o apoio da do evento AMI – ARTEMS – API – FENARTE – SINART – UNEART – PROART e AACCG/MS.

Créditos: Assessoria da Prefeitura de CG

