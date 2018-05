Feirão dos Impostos na Capital oferece gasolina por R$2,50 no sábado

Campo Grande participará do Feirão do Imposto no próximo sábado (19). O movimento nacional é para venda de produtos e serviços com valor real de mercado como forma de conscientização. O principal objetivo é mostrar a carga tributária dos governos federal, estadual e municipal, mostrando para a população o quanto ela paga de impostos em cada produto.

Gasolina

Serão ofertados, em Campo Grande, 5 mil litros de gasolina por R$ 2,50 o litro com a dedução dos impostos. A venda será de 20 litros por veículo, e 8 litros por moto. O benefício será oferecido em um posto com o pagamento em dinheiro. A venda será limitada a ​​R$ 50,00 por veículo​, e R$20,00 por moto.

Em Campo Grande, o preço mínimo do combustível aumentou três centavos nas duas últimas semanas e foi calculado em média a R$ 4,04. O produto mais em conta estava sendo vendido por R$ 3,98 e o mais caro por R$ 4,09 na cidade.

O benefício será oferecido no Posto Faleiros da rede Ipiranga participante da campanha que fica localizado na Av. Duque de Caxias, 2390 – Vila Nova, Campo Grande – MS. A distribuição de senhas começará às 6h e o abastecimento estará liberado a partir das 7h. O pagamento será exclusivamente em dinheiro.

Feirão dos Impostos

A campanha tem como objetivo mostrar ao consumidor, de modo prático, a realidade sobre o quanto a população paga em impostos e o quanto disso é destinado e bem empregado em ações para benefício público. Em 2017 o projeto atingiu 190 cidades do Brasil e envolveu 250 representantes e 700 pessoas diretamente engajadas. Foram mais de 150 ações por todo o País.

O dia D do Feirão está marcado para 19 de maio, e as ações podem ser acompanhadas pelo site www.feiraodoimposto.com.br, além das redes sociais da Conaje.

Lei Federal



O Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte foi instituído pelo Governo Federal, através da Lei nº 12.325/2010, com o propósito de conscientização e reflexão da sociedade e dos poderes públicos sobre a importância do respeito ao contribuinte.

Serviço:

Feirão dos Impostos

Data: 19 de maio de 2018

Local: Posto Faleiros da rede Ipiranga – Av. Duque de Caxias, 2390 – Vila Nova

Horário: Sábado – senhas serão distribuídas as 6h e início do atendimento as 7h

Entrevistados: Gerente do Sinpetro/MS, Edson Lazaroto estará no posto a partir das 7h30 e o representante do Conaje

