Festa que prometia “rodizio open xeca” acabou na Delegacia

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS- GO (Correspondente) – Uma das maiores festas regada a muita libertinagem estava agendada para acontecer no “Rancho do Patrão”, em Águas Lindas de Goiás/GO. O evento prometia um “rodízio open xeca”, no valor de R$ 300,00. O que seria um momento de prazer regado a “luxúria” virou caso de Polícia. A divulgação fez tamanho sucesso que os militares foram investigar um possível crime de exploração sexual. Duas garotas revelaram que receberiam pelo “serviço” R$ 400,00. O organizador do evento foi preso com 50 gramas de maconha e encaminhado à Delegacia para os procedimentos cabíveis.

