Fetricom solicita apoio do Sinpol contra a reforma da previdência

Na terça-feira (30), o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, recebeu a visita do presidente da Fetricom, Webergton Sudário, que o parabenizou pela reeleição à frente do sindicato. Eles debateram a perspectiva de lutas de ambas as categorias, especialmente sobre a reforma da previdência nacional, que voltou a ser tema central da política após as eleições. Como um dos coordenadores do comitê contra a reforma da previdência, Sudário solicitou o apoio do sindicato. “Devemos permanecer vigilantes para que os direitos dos policiais civis e dos demais trabalhadores não sejam afetados com essa reforma”, afirmou Giancarlo.

Créditos Sinpol-MS

Comentários