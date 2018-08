Filha agride e ameaça a mãe de morte

Uma adolescente (15) foi apreendida após agredir a mãe (51), com socos no rosto. A agressão ocorreu na quinta-feira (16), no Jardim Noroeste, em Campo Grande/MS.

A genitora relatou que a filha estava descontrolada que até arrancou um tufo de seus cabelos; além de ameaça-la de morte com uma faca. A menor esteve internada no Caps do Guanandi, onde foi atestado que sofre de distúrbios mentais. Mas tem consciência dos atos praticados. Em outra ocasião a mãe foi esfaqueada no abdômen.

A Polícia apreendeu a agressora.

