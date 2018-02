Filho é preso por tráfico de drogas após denúncia do próprio pai

Policias Militares da Rádio Patrulha de Nova Andradina receberam uma denúncia ontem (1) de que um jovem de 23 anos estaria usando sua residência pra comercializar drogas.

Através do 190 o pai do suspeito informou que seu filho veio morar com ele há aproximadamente 6 meses e desde então sua residência passou a ser frequentada por usuários de drogas e que o filho escondia vários entorpecentes em seu quarto.

Os militares então se deslocaram até o local e com a autorização do pai realizaram buscas no interior do imóvel e dentro de um copo encontram nove paradinhas de maconha, totalizando 49 gramas.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a droga encontrada.

