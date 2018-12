Fisiculturista é presa por tráfico de drogas

RIO DE JANEIRO-RJ (Correspondente) – Operação Gólgota contra o tráfico de drogas foi deflagrada em conjunto pela policias Civil, Militar e o Ministério Público do Rio de Janeiro/RJ nesta manhã de terça-feira (4). Estão sendo cumpridos 39 mandados de prisão e 15 já foram cumpridos contra-acusados que estão presos em presídios de Bangu e Magé. Os outros 24 foram presos em casa no município de Itaperuna. Iara Silva, fisiculturista e vice-campeã sul americana foi presa acusada de chefiar o tráfico de drogas. As investigações apontaram que a atleta financiava a categoria de fisiculturismo com o dinheiro do tráfico.

Comentários