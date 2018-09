Fogo destrói Museu Nacional no RJ

O MEC lamenta o trágico incêndio ocorrido neste domingo (2), no Museu Nacional do Rio. O fogo destruiu cerca de 20 milhões de itens, como fosseis, múmias, registros históricos e obras de arte. Além de pedaços de documentos queimados que foram parar em vários bairros da cidade.

De acordo com a assessoria do museu e os Bombeiros, não houve feridos. A Policia Civil abriu um inquérito para apurar se o incêndio foi criminoso ou não.

No que tangue a recuperação do Museu o MEC não medirá esforços para auxiliar a UFRJ no que for necessário para a recuperação desse nosso patrimônio histórico.

Comentários