Foragido da Justiça é preso assaltando lanchonete

SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – Um foragido da polícia foi preso após tentar furtar uma lanchonete. Fato aconteceu nesta madrugada de sexta-feira (10), em Sidrolândia/MS.

A polícia foi acionada por volta das 1h55 pela dona do estabelecimento que percebeu que havia ladrões em sua lanchonete. No local os militares encontraram o criminoso escondido atrás de um freezer, com um pé de cabra. O autor contou que estava com seu comparsa que levou R$ 200,00 do caixa. Mas não informou seu nome e paradeiro.

Preso foi encaminhado à Delegacia e recolhido ao xadrez.

