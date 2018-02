Foragido da Justiça é preso durante evento Carnavalesco

Durante o evento de carnaval em Corumbá a Policia Militar juntamente com as equipes de reforços prenderam 4 indivíduos foragidos da justiça.

As apreensões foram resultados do excelente trabalho prestado pelos militares no âmbito de proteger e servir a população e coibir qualquer ação criminosa.

As abordagens foram realizadas no perímetro do evento e foi constato em desfavor dos mesmo um mandado de prisão em aberto.

Os indivíduos foram encaminhados a Delegacia onde serão tomadas as medidas cabíveis.

