Força Aérea Brasileira oferece 183 vagas para sargento

Estão abertas as inscrições da seleção do Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS) para ingresso na Força Aérea Brasileira em janeiro de 2019. Para se inscrever, basta acessar o site até 6 de fevereiro. A taxa é de R$ 60.

As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, que atendam às condições e às normas estabelecidas nas instruções específicas para serem habilitados à matrícula no EAGS.

Os interessados não podem possuir menos de 17 anos nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro de 2019 e devem ter concluído, na data da concentração final do certame, o ensino médio e o curso técnico de nível médio.

Fazem parte do processo seletivo provas escritas de língua portuguesa e conhecimentos especializados (relativos à especialidade a que concorre o candidato), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade e validação documental.

As provas escritas serão realizadas no dia 22 de abril de 2018 nas seguintes localidades: Belém (PA); Recife (PE); Fortaleza (CE); Natal (RN); Rio de Janeiro (RJ); Belo Horizonte (MG); São Paulo (SP); São José dos Campos (SP); Campo Grande (MS); Canoas (RS); Santa Maria (RS); Curitiba (PR); Brasília (DF); Manaus (AM); Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), no dia 13 de janeiro de 2019, para habilitação à matrícula no curso, que terá duração de um ano.

Após a conclusão do estágio com aproveitamento, o aluno será promovido à graduação de Terceiro-Sargento e será distribuído e classificado em alguma das organizações do Comando da Aeronáutica localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da Administração. Para obter mais informações, consulte as instruções específicas clicando aqui.

Confira a quantidade de vagas por especialidade:

SAD – Administração: 40

SEF – Enfermagem: 45

SEL – Eletricidade: 14

BET – Eletrônica: 30

SPV – Pavimentação: 8

SIN – Informática: 20

SOB – Obras: 8

STP – Topografia: 8

SLB – Laboratório: 5

SRD – Radiologia: 5

Total: 183

