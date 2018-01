Força Nacional reforça segurança em quatro cidades do Rio Grande do Norte

A Força Nacional de Segurança Pública já iniciou o reforço do policiamento em municípios da região metropolitana de Natal (RN). As equipes passaram a atuar em Parnamirim, Macaíba, Vera Cruz e Ielmo Marinho. A mudança ocorre para melhor distribuir o patrulhamento no Rio Grande do Norte.

A medida foi adotada após as Forças Armadas, subordinadas ao Ministério da Defesa, assumirem o controle das operações de segurança pública no estado. O Exército coordena o patrulhamento e tem guarnições, especialmente, na capital e em Mossoró, as maiores cidades potiguares.

Desde fevereiro de 2017, a Força Nacional atua contra o crime e a violência em Natal, dentro das ações do Plano Nacional de Segurança Pública. A operação foi prorrogada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) por mais seis meses, atendendo a pedido do governo estadual. O efetivo também foi reforçado em cem homens.

O trabalho da Força Nacional acontece em colaboração com os órgãos locais de segurança pública, por meio das ações integradas de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense. O objetivo é auxiliar na redução de homicídios dolosos e violência contra a mulher.

Força Nacional

A Força Nacional de Segurança Pública é um programa de cooperação federativa de auxílio à segurança pública em qualquer ponto do País. Atualmente, a Força desenvolve 16 operações em dez estados.

Além da Força Nacional, a pasta mantém em Natal, desde janeiro, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP), gerenciada pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen/MJ), em apoio ao sistema prisional do estado. As duas ações no estado, da FTIP e da Força Nacional, fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública.

CRÉDITO: Ministério da Justiça

