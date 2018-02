Força tarefa da vereadora Dharleng Campos atende o bairro Taveirópolis

O início do ano da vereadora Dharleng Campos, do Progressistas, está sendo de muito trabalho nos bairros e o contato com a população continua.

Exemplo disso foi a força tarefa que a vereadora fez juntamente com sua equipe, para atender as solicitações dos moradores do bairro Taveirópolis, onde na Rua General Mário Xavier, o mato alto e o lixo tomavam conta do local.

A vereadora esteve no local fiscalizando a situação e imediatamente cobrou a prefeitura para que fosse feita a limpeza no local. “Temos que estar atentos a essas precariedades que existem em nossa cidade, pois quando há terrenos sujos, abandonados, mato alto, lixos por todo o lado, essas situações prejudicam a população, principalmente em duas áreas que mais preocupam que são a segurança e a saúde”, disse a vereadora Dharleng Campos.

Depois de ser notificada pela vereadora, a Prefeitura de Campo Grande designou uma equipe para atender a demanda e o local já se encontra limpo e em melhores condições. “Vamos iniciar um período crítico na saúde pública, principalmente em relação a dengue e outros adversos ao bem estar da população”, finalizou a parlamentar que continua percorrendo os bairros.

O serviço foi determinado pelo secretário de Obras de Campo Grande, Rudi Fioresi. Contente com a situação de ter ajudado no bairro Taveirópolis, a vereadora concluiu: “Meu trabalho consiste nisso, que é atender a nossa gente”.

Fale com a vereadora – A população pode denunciar descasos nos bairros e ainda registrar com fotos e vídeos. Basta enviar esse conteúdo para o e-mail [email protected] e informar o acontecido. A equipe da vereadora irá acompanhar o caso e cobrar serviços públicos de qualidade, atendendo assim a população.

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa da Vereador

