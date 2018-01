Força-Tarefa desarticula organização criminosa em MS

Através de mandados cumpridos hoje (18) nos municípios de Aral Moreira, Amambaí e Dourados foram desarticulados associações criminosa voltadas aos integrantes relacionados ao tráfico de maconha. O Gaeco e a Polícia Militar e homens de Inteligência e o Ministério Público deflagraram esta operação.

A Operação cumpriu 7 mandados de prisão, 8 de busca e apreensão, sequestro de veículos expedidos pelo Juiz da 1º Vara Criminal de Dourados. No cumprimento da ação em Aral Moreira houve prisões em flagrante por posse de arma de fogo e munições.

No decorrer das investigações que duraram nove meses se comprovou a existência de associação criminosa voltada ao tráfico de maconha coordenadas por integrantes de Aral Moreira. Que contavam com colaboradores espalhados pela região de Dourados e Amambaí com o objetivo da distribuição de drogas em grandes quantidades para diversos partes do Brasil.

A operação recebeu o nome de “Tagi” em alusão as rotas entre Ponta Porã e Amambaí serem utilizadas com escoamento de entorpecentes.

