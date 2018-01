Força Tática de Corumbá Prende Autor por Porte Ilegal de Arma de Fogo

De imediato a equipe deslocou em diligências e munido das informações acerca das características do indivíduo e em qual carro estava, foi possível avistar o cidadão, uma vez que ele permaneceu nas proximidades, esperando seu desafeto sair de dentro da boate para matá-lo, como dizia em alto tom, de acordo com populares.

Os policiais realizaram a abordagem e revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, sendo liberado em seguida. Porém, com destreza e cautela, a guarnição realizou um policiamento em ponto base pela área a fim de observar a distância, a conduta do cidadão em relação ao veículo, uma vez que, a equipe tinha a informação de que o suspeito estava em um veículo Monza, que se encontrava estacionado na rua Quinze de Novembro.

Momentos depois, um outro indivíduo se aproximou do veículo na iminência de sair com o carro, porém rapidamente a equipe o abordou, e durante a revista minuciosa no automóvel, foi localizado uma arma de fogo, de cal.38 com três munições intactas.

Durante a entrevista o indivíduo relatou que iria retirar o veículo do local a pedido de seu amigo (21), pois estava sem habilitação, mas não sabia da existência da arma. De imediato o rapaz ligou para seu amigo que prontamente chegou no local e assumiu a propriedade da referida arma.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao proprietário do carro Monza e da arma, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia local para providências. Enquanto que, o outro cidadão foi liberado por não haver nada em seu desfavor.

CRÉDITO: CPA-3/6ºBPM