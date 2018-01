Força Tática de Nova Andradina prende homem procurado pela Justiça do Paraná

A equipe da Força Tática de Nova Andradina em rondas ostensivas na última sexta (05), ao se aproximar de um bar, avistou um homem que ao perceber a viatura levantou-se rapidamente e correu para dentro do estabelecimento, levantando a suspeita de que poderia estar com algum objeto ou praticando algum ilícito.

A equipe conseguiu realizar a abordagem do indivíduo já nos fundos do terreno do bar tentando evadir do local e ao ser questionado disse que se chamava Hudson, mas diante do evidente nervosismo foi solicitado algum documento e depois de certa relutância entregou a equipe sua Carteira Nacional de Habilitação onde constava outro nome e sua fotografia.

Ao checar o Sistema BNMP (Banco Nacional de Mandados) foi constado em seu desfavor um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Diante dos fatos o abordado foi conduzido para Delegacia de Polícia juntamente com uma motocicleta Honda Titan, que estava em posse do foragido, e um celular que o abordado disse ter comprado de um moleque na rua.

CRÉDITO: ASSECOM/8º BPM

