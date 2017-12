Força Tática de Nova Andradina recupera objetos de furto e apreende drogas

Na noite de ontem (27), por volta das 23h30min, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de Nova Andradina realizava a confecção de um boletim de ocorrência de receptação contra dois jovens, quando observaram o protocolo de uma denúncia de tráfico de drogas contra um adolescente de 16 anos de idade.

Diante da denúncia, a equipe da força tática juntamente com uma equipe do SIG foi até o endereço indicado na companhia do adolescente, e lá foi tentado contato com a genitora do rapaz, porém sem sucesso.

Foi observado pelas equipes que ao fundo da casa havia uma edícula, e como a porta estava destrancada os policiais fizeram uma busca, e no seu interior foram encontrados três controles remotos de televisão, um aparelho de televisor de 49 polegadas e ligado a ela um play Station 4 com dois controles, um aparelho de televisor Panasonic de 42 polegadas, um aparelho de televisor de 32 polegadas, vários relógios, joias, um tablete de maconha pesando aproximadamente 500 gramas, um recipiente de vidro contendo 32 moedas antigas, num pote de Nutela foi encontrado 16 trouxinhas de crack, num recipiente plástico continha 40 moedas de diversos países e ainda numa sacola plástica diversas camisas novas de várias marcas.

Com a chegada da genitora do rapaz, esta abriu a residência da frente, uma vez que o adolescente afirmou possuir simulacros de armas de fogo, as quais foram localizadas em uma dispensa.

Indagado o rapaz sobre os objetos, disse que havia furtado de uma residência localizada na Rua Elzio Gonçalves Dias, conforme boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil no último dia 25.

Já em relação às drogas, disse que comercializa no local há pelo menos uns cinco meses.

Diante do estado de flagrância, todo o material foi recolhido e apresentado juntamente com o adolescente na Delegacia de Polícia Civil local para os procedimentos cabíveis.

CRÉDITO: ASSECOM/8º BPM

