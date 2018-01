Forças Armadas encerram operação no Rio Grande do Norte

Após 15 dias de atuação na Garantia da Lei e da Ordem no Rio Grande do Norte a Operação Potiguar III foi encerrada na última sexta-feira (12) com um balanço positivo. Atuaram na operação cerca de 2.800 militares das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pública com o objetivo de manter a segurança e restabelecer a ordem pública em Natal e na cidade de Mossoró, região Oeste do estado.

Com o término da Operação a tropa começou a desmobilização no sábado dia 13 e o encerramento está previsto para a terça-feira (16), com a chegada dos últimos militares a origem. A Operação se iniciou na noite do dia 29 de dezembro por meio de um Decreto Presidencial quando as tropas militares das Forças Armadas iniciaram suas atividades de patrulhamento no Rio Grande do Norte.

Durante a operação de Força Tarefa foram realizadas mais de 14 mil atividades entre elas o patrulhamento, proteção de áreas de interesses e postos de bloqueio e controle de vias. Nos 15 dias de atividades houve um registro de queda de 34% nos crimes violentos e 21,6 nos crimes contra o patrimônio público.

General de Brigada Ridauto Lúcio Fernandes, Comandante da Força-Tarefa e Comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada (7ª Bda Inf Mtz) salientou que a Operação Portiguar III atingiu seus objetivos.

Comentários