Fórum dos Servidores Públicos apoia candidatura do Juiz Odilon para governador

Em reunião realizada nesta terça-feira (09), o Fórum dos Servidores Públicos de MS deliberou por manifestar apoio à candidatura do Juiz Odilon ao governo de Mato Grosso do Sul. A decisão foi baseada na ausência de diálogo do atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB) com o funcionalismo estadual durante o seu mandato, bem como a imposição dos seguidos reajustes “Zeros”, da violência cometida contra os servidores na Assembleia Legislativa, quando da aprovação da reforma da previdenciária, e das denúncias de pagamento de propina ao governador em troca de incentivos fiscais feitas pelos donos da JBS.

O Fórum dos Servidores Públicos fará um ato político e representativo com a presença do candidato Juiz Odilon, ocasião em que a “Carta de Apoio” à sua candidatura será entregue. Para o presidente do Sinpol-MS e um dos coordenadores do Fórum, Giancarlo Miranda, a falta de diálogo e a falta do cumprimento de compromissos durante o mandato do atual governador, assim como as tentativas de impedir manifestações no Parque dos Poderes demonstraram a sua despreocupação na valorização de todos os servidores públicos. “A verdadeira política se faz com diálogo e respeito. Não podemos ter de novo um governador que não tem consideração com os seus próprios servidores”, enfatizou.

O ato político será realizado hoje (10), às 18h, na sede do Sinpol-MS em Campo Grande. Endereço: Rua Teodoro Carvalho, nº 225 – bairro José Abrão.

Créditos Tamiris Barcellos / Assessora de Comunicação Sinpol-MS

