Frente fria derruba termômetros e chuva deve permanecer durante todo o dia em MS

Chuva e mau tempo devem permanecer em todo Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (27.2). A influência de um sistema de baixa pressão colabora para espalhar mais nuvens carregadas sobre o Estado e acentuam a formação de novas áreas de instabilidade, com risco de temporal a qualquer hora do dia. Ventos podem chegar até 60 Km.

Campo Grande terá o dia chuvoso, até 50 mm, o que deve também fazer com que caia ainda mais a temperatura. A máxima prevista para a Capital é de 27ºC e mínima de 19ºC. No interior, as condições seguem o padrão da previsão para Campo Grande. Céu nublado com grande possibilidade de chuva no decorrer do dia.

Corumbá, uma das regiões mais quente de Mato Grosso do Sul, pode registrar máxima de 29ºC e mínima de 23ºC. Três Lagoas, Coxim e Ponta Porã têm previsão de mínimas de 21ºC, 20ºC e 18ºC, respectivamente.

A segunda maior cidade sul-mato-grossense pode contar com chuva a qualquer hora, deixando Dourados com previsão de 19ºC na temperatura mínima e máxima de 26ºC, a umidade relativa do ar varia entre 100% a 92% .

A chuva que começou nessa terça-feira (26.2) já computou vários estragos e áreas alagadas em Campo Grande e em alguns municípios do Estado.

Créditos: Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

