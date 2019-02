FRONTEIRA SEGURA: Policia Militar apreende 137 kg de maconha

CORONEL SAPUCAIA-MS (Correspondente) – Em duas abordagens a dois veículos na tarde de quinta-feira (14) a policia apreendeu 130 Kg de maconha e skunk, em Coronel Sapucaia/MS. A droga seria entregue no Estado do Paraná e Rio de Janeiro. Os condutores de 23 e 27 anos foram presos em flagrantes e responderão pelo crime de tráfico de drogas. As prisões e apreensões são frutos da Operação Fronteira Segura coordenada pela SEJUSP por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV).

