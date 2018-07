FUGA DE PRESOS: Mesmo com alerta do Sinpol, governo não atende solicitações e 10 presos fogem da delegacia de Aquidauana

A quinta fuga de presos em delegacias do estado deste ano ocorreu, na madrugada da segunda-feira (23), em Aquidauana. Dez presos evadiram através de um túnel cavado no sanitário da cela. De acordo com o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, as possibilidades de motim e fuga são constantemente alertadas à Delegacia-Geral, à Sejusp e à Coordenadoria da Vara de Execuções Penais (Covep). “Local de preso é no presídio. As delegacias são destinadas ao atendimento ao cidadão vítima de crime e a estádia provisória de presos durante o período flagrancial. No entanto, uma situação temporária virou permanente e agora as unidades policiais viraram pequenos presídios, colocando em xeque a segurança dos cidadãos e dos servidores”, afirmou Giancarlo.

Desta vez, nenhum policial civil ou cidadão foi ferido durante a fuga, porém sempre há o risco de serem tomados como reféns. “Em abril deste ano, um investigador foi rendido durante uma fuga ocorrida na delegacia de Eldorado. Já em 2016, outro investigador foi agredido com uma barra de ferro na cabeça e teve que passar por cirurgias. Será que as autoridades esperarão mais uma tragédia acontecer para fazer a retirada dos presos das delegacias?”, perguntou indignado o presidente.

Retirada de presos

Em 2015, após a morte do policial civil Anderson Garcia da Costa, ocorrida devido a custódia irregular de um preso com problemas psiquiátricos dentro da Delegacia de Pedro Gomes, o governo do estado prometeu retirar os presos das delegacias de Mato Grosso do Sul, transferindo-os para unidades prisionais até 2018. O Sinpol-MS apresentou o panorama da situação carcerária nas unidades policiais, inclusive com alternativas para resolubilidade da problemática e cronograma, no entanto, somente algumas delegacias foram contempladas.

