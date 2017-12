Funasa faz doação de veículo utilitário à prefeitura de Caarapó/MS

Aconteceu na última quarta-feira, 20.12, cerimônia na qual a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da superintendência estadual de Mato Grosso do Sul (Suest/MS), doou um automóvel para a prefeitura municipal de Caarapó.

Foi assinado, pelo superintendente estadual, Marco Aurélio Santullo, o termo de doação, em caráter definitivo, gratuito e sem encargos para a Suest/MS, de um veículo que integrava o acervo patrimonial da Fundação e que foi classificado pela Comissão de Desfazimento de Bens para Alienação, antieconômico para os trabalhos do órgão.

O prefeito de Caarapó, Mário Valério, comemora o recebimento do utilitário: “essa é uma grande ajuda ao município, pois estamos com dificuldades para a tender a população rural na área da saúde”. Além disso, na data de hoje, 20 de dezembro, Caarapó faz aniversário, diz o prefeito: “É um grande presente para nossa comunidade”. De acordo com Valério, o automóvel irá auxiliar, principalmente, no atendimento à saúde indígena, como nas entregas de medicamentos nas aldeias, por exemplo.

O superintendente Marco Aurélio Santullo mostra-se satisfeito com mais essa doação à um município sul-mato-grossense: “é com muita satisfação que realizamos a entrega desse veículo, pois é uma grande forma de contribuir com o desenvolvimento local, ajudando em trabalhos sérios que prestam serviços dignos para a população”.

O automóvel doado trata-se de um veículo utilitário estilo caminhonete cabine dupla, 4 x4 e com documentação regularizada.

CREDITO Assessoria da Funasa

