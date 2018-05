Funasa investe em abastecimento de água em Antonio João

Com recursos da Funasa, órgão federal que tem como um dos objetivos fomentar a implantação de sistemas de abastecimento de água para controle de doenças e outros agravos, a prefeitura de Antonio João, por meio dessa ação e repasses do órgão garantirá mais água de qualidade em dois assentamentos da região desse município.

Por meio da Superintendência Estadual em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), com contrapartida da prefeitura, o município recebeu, no último dia 07 de maio, investimentos para implantação de sistemas de abastecimento de água no Assentamento Bagagem, o valor de R$ 172.023,93, referente à primeira parcela do investimento, que tem o custo total de R$ 503.667,16, beneficiando, dessa forma, 65 famílias do local.

Já o assentamento Vera Nilda, também contemplado com a implantação de sistema de abastecimento de água, recebe a primeira parceira na ordem de R$ 205.839,07, que darão início às obras que levão água de qualidade à essa comunidade rural, beneficiando 325 pessoas residentes na comunidade.

O valor total da obra no Vera Nilda é estimado em R$ 505.685,75, investimento do Governo Federal, que tem a contrapartida da prefeitura de Antonio João.

