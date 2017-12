Funasa investe em obras de saneamento em Cassilândia e Dois Irmãos do Buriti/MS

A superintendência estadual em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em prosseguimento às ações de promoção à saúde pública, liberou na última semana de dezembro (27.12) mais repasses de parcelas para financiamentos de obras que irão beneficiar os municípios de Cassilândia e Dois Irmãos do Buriti.

O superintendente estadual da Suest/MS, Marco Aurélio Santullo, esteve, nos últimos dias, na presidência da Funasa em Brasília com a finalidade de buscar mais recursos para a área de saneamento no estado, visando a melhoria da qualidade de vida dos municípios. “Devido ao grande empenho e parceria com a Funasa em Brasília e com o apoio do nosso presidente, Rodrigo Dias, as liberações dos financiamentos para os empreendimentos em saúde no estado estão acontecendo de forma acelerada, proporcionando, dessa maneira, rápidas soluções para melhorias em saúde e qualidade de vida da comunidade sul-mato-grossense”, afirma Santullo.

Por meio do TC 082/14, o município de Cassilândia recebeu a quarta parcela do investimento, no valor de R$ 998.291,66 para obras de implantação, ampliação, reforma e mudança de setorização para o sistema de abastecimento de água, repasse totaliza o montante de R$ 4.991.528,29 mi. Este recurso está sendo utilizado para uma obra que visa atender a demanda necessária no fornecimento de água para os próximos vinte anos, beneficiando cerca de 6.480 famílias. Além do investimento da Funasa, o convênio conta, ainda, com contrapartida da prefeitura municipal. O município de Cassilândia está localizado na região leste de Mato Grosso do Sul, distante à 338 km de Campo Grande, a capital do estado e possui cerca de 20.966 habitantes (Censo 2010, IBGE).

Já Dois Irmãos do Buriti, localizado na mesorregião do Pantanal sul-mato-grossense, distante a 72 km da Capital do MS, com uma população estimada em 10.290 habitantes (IBGE,2010), irá receber, por meio do TC/PAC 387/2014, a primeira parcela no valor de R$ 1.133.895,54, para a construção do sistema de esgotamento sanitário da localidade. A obra soma o valor total na ordem de R$ 5.669.477,72. Além do investimento da Fundação Nacional de Saúde, esse empreendimento também tem a contrapartida do governo estadual.

Para o superintendente da Funasa no MS, Marco Aurélio Santullo, “os repasse que liberamos são valorosos passos em direção ao progresso dos municípios do estado e resultará positivamente na qualidade de vida de seus habitantes”. Santullo destaca, que, além do apoio da Funasa, parcerias com os parlamentares de Mato Grosso do Sul também estão fazendo com que o estado tenha recebido com celeridade recursos destinados a obras de saneamento em 2017.

