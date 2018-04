Funasa libera recursos ao munícipio de Eldorado

Com intuito de melhorar o abastecimento de água no município de Eldorado, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da Superintendência Estadual em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), liberou no último dia 16, recursos para recuperação de poços artesianos no assentamento Floresta Branca.

O empreendimento firmado por intermédio do CV 742/16, que tem ainda a contrapartida da prefeitura municipal, está recebendo a quarta parcela no valor R$ de 320.000,00 e tem como meta realizar 185 ligações contemplando cerca de 925 pessoas do assentamento realizando a construção e reforma de poços artesianos na localidade.

De acordo com superintendente da Funasa em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, “o sistema de abastecimento de água vai resolver o problema de escassez de água, do assentamento e colaborar, sobretudo, com a promoção da boa saúde da comunidade’’, afirma.

Créditos Assessoria de Imprensa da Funasa

