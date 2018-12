Funcionário morre eletrocutado durante manutenção em rede

SETE QUEDAS-MS (Correspondente) – O eletricista Ronaldo Fiori Figueiredo (32) morreu eletrocutado nesta manhã de terça-feira (3), quando realizava uma manutenção em uma rede elétrica rural, em Sete Quedas/MS. A Polícia foi acionada juntamente com a Perícia que está levantamento as causas do acidente. O outro eletricista que trabalha junto a vítima foi encaminhado ao hospital com ferimentos graves. Por meio de Nota a Sinergia-MS informou que o outro eletricista sofreu queimaduras graves e está no Hospital do Município aguardando transferência para a Santa Casa da Capital.

