Fundação de Cultura promove reunião para discutir reforma de teatro e prédios históricos

A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) promoveu reunião técnica na última segunda-feira (25) para discutir a recuperação do Teatro Aracy Balabanian, Casa do Artesão e Castelinho de Ponta Porã.

De acordo com a presidente do órgão, Mara Caseiro, priorizar a reforma desses espaços históricos foi uma determinação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

“Estamos reunindo dados, conversando com os técnicos, para ver qual o melhor caminho. Mas esses três prédios são prioridade, são obras que o governador Reinaldo pediu urgência e vamos buscar a melhor saída”, pontuou.

Técnicos da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) iniciarão, nos próximos dias, levantamento para estudar a viabilidade de uma reforma emergencial que possibilite a abertura do teatro, que está com suas portas fechadas há quase três anos. O apoio do Corpo de Bombeiros também será solicitado nesse processo.

A recuperação de emergência encurtaria o tempo de entrega do teatro em condições de funcionamento, levando em conta a necessidade de licitação, confecção de projeto executivo e execução da obra.

A maior preocupação é garantir que os artistas tenham espaços disponíveis para expor seus espetáculos o mais rápido possível, uma vez que o Glauce Rocha está em processo de reforma e o Teatro Prosa, do Sesc Horto, está fechado, apenas para citar algumas alternativas.

De acordo com Mara Caseiro, a Casa do Artesão já tem projeto executivo pronto. A tarefa, agora, é buscar recursos para restaurar o prédio.

“Vamos buscar emendas parlamentares, recursos públicos, mas também estamos pensando em maneiras de angariar verbas por meio da parceria público-privada”, explicou.

Outro prédio histórico que preocupa a presidente da Fundação de Cultura e o governador do Estado é o Castelinho, em Ponta Porã. Já foi feita licitação para a realização de projeto executivo. O processo está em andamento, mas a busca é por mais celeridade.

Equipe da Agesul faz hoje uma visita técnica ao local. Na próxima quinta-feira (28), é a vez de Mara Caseiro e técnicos da gerência de Patrimônio da Fundação de Cultura vistoriarem o prédio.

“Vamos falar com o prefeito, com o promotor público, verificar a situação das ruínas e encaminhar os próximos procedimentos”, informou, referindo-se ao prédio que foi construído na década de 1920 e que foi a base do governo na fronteira do Brasil com o Paraguai.