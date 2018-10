Fundação Estudar abre processo seletivo para programa de estágio e summer 2019

Interessados podem se inscrever até dia 09 de novembro

A Fundação Estudar abre inscrições para o processo seletivo com vagas para novos estagiários e summers que farão parte da equipe. Esta é a oportunidade para que os jovens interessados em construir uma trajetória de impacto social possam se desenvolver com autonomia dentro de uma ONG. Além disso, é possível aprender e se conectar com importantes lideranças de diversas áreas de conhecimento no Brasil e no mundo.

Criada em 1991, a instituição tem como objetivo disseminar uma cultura de excelência e alavancar os estudos e a carreira de universitários e recém-formados por meio da formação de uma comunidade de líderes, do estímulo à experiência acadêmica no exterior e do apoio à tomada de decisão de carreira.

O processo seletivo é composto por oito etapas: inscrições, testes de perfil e raciocínio lógico, vídeo e questionário, entrevista (etapa online), painel (etapa presencial), resolução de case (etapa online), aprofundamento de trajetória (etapa online) e entrevista final (etapa presencial). Os selecionados para os programas terão a oportunidade de se desenvolver em um ambiente diferenciado que possui um clima de startup, com objetivos e metas de grandes empresas e o benefício de contribuir socialmente com o Brasil, principal papel das ONGs.

Os dois programas têm início dia 08 de janeiro. A principal diferença é que o summer tem duração de seis semanas, tempo médio de férias da faculdade, e o desafio de desenvolver um projeto para a Fundação Estudar do começo ao fim neste período, enquanto o estágio pode ter duração de até dois anos.

Para os summers, há bolsa auxílio, vale refeição e vale transporte. Para os estagiários, além dos benefícios citados acima, há plano de saúde, bolsa integral para curso de inglês e Gympass, além da possibilidade de ter acesso a toda gama de cursos do Na Prática gratuitamente.

“Queremos em nosso time pessoas que tenham interesse em desenvolver habilidades de liderança com o apoio de mentores altamente qualificados. A Fundação Estudar também permite que os jovens tenham a autonomia necessária para adquirirem confiança em seu profissionalismo e evoluir em sua trajetória”, afirma Marina Andrade, Gerente de Gente e Gestão da Fundação Estudar.

Os interessados em fazer parte do time da Fundação Estudar podem se inscrever até o dia 09 de novembro pelo site.

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar é uma organização sem fins lucrativos que acredita que o Brasil será um país melhor se tivermos mais jovens determinados a seguir uma trajetória de impacto.

