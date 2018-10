Funesp promove semana de prevenção ao câncer de mama com atividades especiais de esporte

Em apoio à campanha de prevenção ao câncer de mama, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realiza nesta semana atividades temáticas do Outubro Rosa nas oficinas de ginástica, ritmos, zumba e funcional nos parques e praças da Capital.

Ao todo 15 locais terão atividades diferenciadas com o objetivo de destacar a importância dos cuidados com a saúde e dos benefícios da atividade física regular, além de atrair mais participantes ao projeto Lazer e Cidadania. Cada local deve atender cerca de 100 participantes somando 1.500 pessoas mobilizadas.

Participantes

Maria das Graças Flores, 75 anos, participa das oficinas e aprova a iniciativa. “Saúde e esporte andam juntos e se podemos ter mais informações em cada grupo elas serão bem-vindas”, analisou a aposentada que participa das oficinas de ginástica da Orla Morena.

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, as atividades de saúde complementam os objetivos do Projeto Lazer e Cidadania com o fomento e a ampliação das ações com diferentes conteúdos culturais do lazer.

Programação completa

Dia 24/10

Praça Belmar Fidalgo às 18h15 – Zumba

Associação Indubrasil às 18h30 – Zumba

25/10

Praça AMAPE às 7h – Ginástica

Praça Recanto dos Pássaros às 7h – Ginástica

Praça Jockey Club às 7h10 – Ginástica

Parque Jacques da Luz às 8h30 – Zumba

Orla Morena às 18h15 – Ginástica

Praça dos Rouxinóis às 18h – Zumba

26/10

Praça Elias Gadia às 18h30 – Ritmos e Dança

29/10

Parque Tarsila do Amaral às 7h – Ginástica

Parque Jacques da Luz às 17h30 – Pilates

31/10

Centro Olímpico Vila Nasser às 7h – Ginástica

Parque Ecológico do Sóter às 18h30 – Ritmos

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

