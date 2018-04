Funsat promove palestras para inserir trabalhadores no mercado

Em alusão ao Dia do Trabalhador (1º de maio), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), promove durante a primeira semana de maio um ciclo de palestras voltadas aos trabalhadores. As inscrições acontecem nos dias 24, 25 e 26 de abril, 07h30 às 10h e das 13h30 às 16h, na sede da Funsat.

Com o objetivo de oferecer orientações para inserção no mercado de trabalho e sobre o funcionamento do Serviço Público de Emprego, o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, reforça que as palestras serão explicativas e dinâmicas para elevação profissional do trabalhador. “Nosso objetivo é orientar os trabalhadores com informações que fazem a diferença na hora de disputar uma vaga no mercado”, frisou.

Para a diretora da Escola de Educação Profissional da Funsat, Sylvana Ventura, a ação visa orientar os trabalhadores para que obtenham sucesso no seu novo emprego. “Serão informações importantes para os trabalhadores, como marketing pessoal, elaboração de currículos, postura e ética, além de falar da importância das constantes atualizações através de cursos de qualificação”, pontuou.

As palestras instruirão os participantes sobre o Sistema Público de Emprego (Sine) e uso do aplicativo “Sine Fácil”, além de informações sobre o Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas) com a temática voltada para o Marketing pessoal: identidade, postura e ética, e como se preparar para uma entrevista de emprego.

Sobre as Palestras

Palestra: “Qualificação Profissional e Oportunidade de Trabalho” – A importância da qualificação e educação profissional para a superação dos desafios a serem enfrentados no mundo do trabalho.

Palestra: “Papel da Agência Pública de Empregos” – Funcionalidade do Sistema Público de Emprego (Sine) e uso do aplicativo “Sine Fácil”.

Palestra: “Programa de Acesso ao mundo do Trabalho (Acessuas)” -Orientações sobre apresentação pessoal: Identidade, postura e ética.

Serviço

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. A Escola de Educação Profissional da Funsat fica no 1º andar. Mais informações pelo telefone (67) 3314-3130.

