Furto de gado em MS preocupa deputado, que pede investigação e policiamento

Casos de furto de gado em propriedades rurais na região de Dois Irmãos do Buriti foram denunciados pelo deputado João Henrique (PR), em discurso na tribuna nesta terça-feira (19), que pediu mais policiamento e providências para que os criminosos sejam presos rapidamente e não causem ainda mais prejuízos.

“Os fazendeiros estão assustados e se sentindo reféns em suas próprias casas”, disse o deputado que apresentou indicação ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira e ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, Marcelo Vargas Lopes, solicitando mobilização conjunta e a criação de uma operação para inibir o mercado clandestino de abates de carne.

O parlamentar mostrou slides com fotos dos crimes, em que os bandidos deixam apenas as carcaças. “Eles roubam os quartos e os cortes nobres. O Brasil é um dos países que mais exporta carne com comprovação de abate sem sofrimento e com as fotos a gente percebe a crueldade. Isso também é questão de atendimento às normas de segurança e esses furtos representam ainda uma questão de saúde pública”, salientou.

Conforme o deputado, já foram registrados boletins de ocorrência por parte dos produtores locais. João Henrique ainda utilizou a tribuna para falar de dois temas, um sobre saúde indígena – confira aqui – e prestar condolências à família de Dino Rocha, sanfoneiro famoso por ser referência no ritmo chamamé. “A cultura brasileira está em luto”, finalizou.

Créditos: Agência ALMS

Comentários