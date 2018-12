Futuro Presidente do TRT 24ª Região faz visita de cortesia a OAB/MS

O Desembargador Nicanor de Araujo Lima, futuro Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região (TRT-24), realizou nesta terça-feira (4) uma visita de cortesia à Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

O Desembargador salienta que a visita se deu por dois motivos principais.

“A minha presença na OAB, com essa visita que faço ao Presidente da Ordem e a parte da sua Diretoria, foi com objetivo de convidá-los pessoalmente para a posse da nova administração do Tribunal que será dia 17 de dezembro, às 19 horas. Mas conciliando a isso, eu já vim conversar e abrir um canal de diálogo para que possamos juntos, Justiça do Trabalho e Ordem dos Advogados do Brasil, trabalharmos em comum do judiciário trabalhista, porque precisamos muito da participação e colaboração dos Advogados. Para nós é muito importante mantermos esse diálogo, mantermos as portas abertas para que possamos resolver problemas e desenvolver com maior satisfação até problemas inerentes próprios da justiça, próprios da advocacia”

Para o Presidente da Ordem, Mansour Elias Karmouche a visita foi de grande valia.

“Foi muito importante a visita de cortesia do futuro Presidente do TRT, que já estabeleceu um bom diálogo conosco para que tanto os Advogados quanto a magistratura trabalhista trabalhem de forma harmônica para desenvolver seus trabalhos em prol dos jurisdicionados”.

O Vice-Presidente da Ordem, Gervasio Alves de Oliveira Júnior destaca que a visita do Desembargador marca o início de bons tempos.

“A visita do futuro Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, não só pelo simbolismo de sua presença, mas pela sua fala explicitamente exteriorizada aqui na Ordem, demonstra que novos tempos surgirão nas relações entre OAB e TRT, entre a advocacia e os magistrados da Justiça do Trabalho, cujo objetivo será de construir um atendimento melhor aos jurisdicionados e aos advogados de um modo geral. Nós estamos muito otimistas porque o futuro Presidente deixou claro que não quer que permaneça, que se construa ou crie nenhuma aresta entre a advocacia e a Justiça do Trabalho”.

Na ocasião o Advogado José Carlos Manhabusco presenteou o Desembargador com uma fotografia registrada há 13 anos, quando durante reunião do Conselho Seccional o Desembargador recebeu uma Moção de Agradecimento.

“Em 2005, quando o Desembargador era Presidente do TRT, ele reformou as instalações da Justiça do Trabalho em Dourados, a pedido dos advogados e do próprio Conselho. Eu era Conselheiro na época e propus uma Moção de Agradecimento, o Conselho deliberou e aprovou. Nós convidamos ele a vir na reunião do Conselho e fizemos a entrega da Moção de Agradecimento pelo que fez pela própria Justiça do Trabalho e pelos advogados, porque isso gerou um conforto nas acomodações, melhora no mobiliário e acabou favorecendo a classe dos advogados trabalhistas. Hoje eu aproveitei o momento dessa visita, onde ele se dispõe a realmente dialogar e alinhar com a OAB, especialmente com os advogados trabalhistas, e prestamos essa singela homenagem entregando a ele um quadro que retrata as pessoas do Conselho, sua esposa e as pessoas que o acompanhava”.

Estavam presentes ainda o Diretor-Tesoureiro, Stheven Razuk e o Secretário Geral Adjunto Vinícius Carneiro Monteiro Paiva.

