Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira realiza reunião estratégica com forças de Segurança

O secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIFRON/DIV), coronel Edimilson de Oliveira Ribeiro, se reuniu nesta segunda-feira (11.2), no Centro de Operações do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, para debater novas estratégicas que deverão ser adotadas durante as ações integradas da Operação Fronteira Segura, com base nos dados e informações das áreas de inteligência.

De acordo com o secretário executivo, o foco da reunião contempla levantamentos importantes que vão subsidiar as atividades contra o crime organizado na região de fronteira. “Inclusive estamos intensificando as ações de fiscalização e controle no lado paraguaio com apoio e troca de informações com a Polícia Nacional, que vem logrando êxito com respostas imediatas e prisões de criminosos que agem do lado paraguaio”, pontou o coronel.

O encontro contou com a participação do Comissário Principal da Polícia Nacional, Teófilo Giménez, Gimenez, que coordena as ações policiais no país vizinho. Também estavam presentes representantes do Departamento de Operações de Fronteira (Dof), do Exército Brasileiro, Guarda Civil Municipal de Fronteira, das polícias Federal e Rodoviária Federal, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPMRv), do 4º Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia Regional de Ponta Porã.

Créditos: Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

