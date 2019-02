GAECO deflagra a Operação Yin-Yang

Na manhã de hoje (7/2), em mais uma ação contra o PCC em Mato Grosso do Sul, o GAECO, em conjunto com a SEJUSP, a Polícia Militar, os Batalhões do CHOQUE e BOPE, a Agência Penitenciária Estadual e o DEPEN, deflagrou a Operação Yin-Yang com a finalidade de dar cumprimento a 48 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão, expedidos pela Juíza da 4ª Vara Criminal de Campo Grande.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Umuarama (PR) e Mossoró (RN).

Em Campo Grande, além da prisão e busca e apreensão na residência dos envolvidos, os mandados de prisão e busca estão sendo cumpridos pela AGEPEN no interior do Presídio Jair Ferreira de Carvalho, IPCG, Presídio Feminino e Estabelecimento Penal do Regime Semi-Aberto. Em Dourados, o cumprimento das ordens judiciais no interior da PED está a cargo do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Em Mossoró, os mandados estão sendo cumpridos no Presídio de Segurança Máxima pelo DEPEN. Até o momento já foram apreendidos cigarros contrabandeados, entorpecentes e armas de fogo.

Durante as investigações, verificou-se que os alvos da operação de hoje integram a organização criminosa chamada PCC (o nome da operação faz referência ao símbolo utilizado pela facção) exercendo as mais variadas funções na estrutura criminosa, cuidando desde a convocação de novos integrantes dentro e fora dos presídios (os chamados “batismos”), como também encarregados da prática dos crimes de tráfico de droga, roubos e homicídios.

Participam da operação os Promotores de Justiça e policiais do GAECO, 125 agentes penitenciários, 80 policiais militares e 04 membros do grupamento aéreo, encarregados de dar suporte aéreo à operação conforme determinação da SEJUSP.

Créditos: GAECO

