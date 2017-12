Gari é atropelado por idoso embriagado no município de Três Lagoas/MS

Por volta das 4 horas da madrugada no município de Três Lagoas/MS, um idoso de 64 anos atropelou um grupo de garis que realizavam a limpeza da via.

De acordo com informações policiais o idoso que conduzia uma Meriva próximo a rodovia MS-158 em uma avenida da cidade no momento que se deparou com os varredores de rua que haviam sinalizado a via com cones e fitas refletivas.

Mas com toda a sinalização o motorista acertou um cone e uma carriola que era usada para guardar os matérias dos varredores e um trabalhador foi atingido pelo veículo.

A Polícia Militar foi acionado após o acidente e numa conversa com o idoso percebeu um estado visível de embriagues.

O teste do bafômetro foi realizado no condutor que identificou álcool no sangue além do permitido.

Após a constatação da embriagues ao volante o motorista foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e preso. Além da CNH recolhida e o carro levado para o pátio do Detran.

Comentários