GARRAS prende quadrilha que atuava no Aero Rancho

O Garras prendeu dois integrantes de uma facção criminosa, em Campo grande na última semana mas divulgado somente ontem (6) pela polícia.

Os integrantes da facção seriam Fernandes Ferreira Villela de 57 anos, e Caio César Oliveira da Silva de 31 que atuava de acordo com as investigações atuavam dentro e fora dos presídios no Estado. Eles estariam envolvidos em diversos roubos, na região do Aero Rancho.

Em um veículo descaracterizada Policiais do Garras conseguiram chegar até um dos integrantes num posto de combustível no Aero Rancho, que estavam num Gol onde foi encontrado uma grande quantidade de cocaína.

Um dos integrantes o Caio revelou que havia adquirido a droga numa chácara onde ele estava se hospedando.

Foi montado uma campanha no local à espera da chegada de Fernandes. Quando o autor chegou os policiais foi dado voz de prisão e encontrado no local mais tabletes de cocaína e uma balança de precisão.

Comentários