TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Um jovem (22) foi preso após roubar um Chevrolet Opala. Fato aconteceu nesta segunda-feira (14), em Três Lagoas/MS.

Na delegacia contou que após ver o veículo com a porta aberta resolveu entrar no carro e fazer uma ligação direta, onde andou até acabar a gasolina. Depois guardou o carro com o pneu estourado no fundo da casa da vizinha.

Ele foi preso e responderá por furto. O veículo foi entregue ao dono.

