AMAPÁ-AP (Correspondente) – Um pequeno gato de rua é o mais novo “contratado” da OAB, no Amapá/AP. O bichano apareceu no órgão fugindo das fortes chuvas e com fome. O felino foi adotado ganhou abrigo, comida e foi promovido a “funcionário”, com direito a crachá, inclusive. O gatinho recebeu o nome de Leon sendo o mais novo membro da “autarquia”.

Comentários