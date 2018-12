Geraldo Resende é homenageado pela Frente Parlamentar da Agricultura

A presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputada Tereza Cristina (DEM/MS), e o vice-presidente, deputado Alceu Moreira (MDB/RS), homenagearam, na terça-feira (4), deputados e senadores membros da FPA, além de ex-presidentes. Um dos homenageados foi o deputado Geraldo Resende (PSDB). A solenidade marca o reconhecimento dos avanços conquistados não só na agropecuária, mas também para o Brasil. O evento destacou o trabalho desenvolvido pelo colegiado desde sua criação.

Segundo Tereza Cristina, os parlamentares homenageados mudaram a história da agropecuária brasileira. “A agropecuária nacional só deu o salto de qualidade que precisava graças ao trabalho exercido por cada um. O fortalecimento da FPA é fruto da dedicação dos senhores que estão saindo e vai continuar com aqueles que estão chegando”, afirmou. A presidente disse ainda que a FPA sempre será instrumento fundamental de diálogo com os produtores rurais de todo o país, com as entidades do setor produtivo e com a sociedade brasileira.

Durante a cerimônia, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, ressaltou a necessidade permanente de combate a corrupção e foi enfático ao dizer que o país precisa cumprir um consenso de respeito à lei, sem abusos, e para todos.

Para o deputado Geraldo Resende “este é o reconhecimento do trabalho de quem luta para construir um ambiente favorável para o setor produtivo crescer e se desenvolver gerando empregos e divisas para o país. A agricultura crescendo, se modernizando e ficando cada vez mais competitiva, o Brasil ganha com isso”, finalizou.

Ex-presidentes

Na ocasião, também foi inaugurada a Galeria de Ex-Presidentes da FPA com o total de 18 parlamentares desde a criação da Frente: Abelardo Lupion, Augusto Nardes, Beto Rosado, Dilceu Sperafico, Homero Pereira (in memoriam), José Augusto Maia, Kátia Abreu, Luis Carlos Heinze, Marcos Montes, Moacir Micheletto (in memoriam), Moreira Mendes (in memoriam), Nelson Marquezelli, Nilson Leitão, Odacir Zonta, Ronaldo Caiado, Silas Brasileiro e Valdir Colatto.

Para o líder do PSDB na Câmara, deputado Nilson Leitão (MT), um dos homenageados, sua atuação na FPA foi pautada por causas primordiais para o país, como licenciamento ambiental e segurança jurídica. “Sou muito grato pela oportunidade que esta Frente me deu. Tenho orgulho pelo trabalho que desenvolvi aqui como parlamentar e como presidente”, disse Leitão que foi presidente do colegiado em 2017.

Presente na reunião, o ex-presidente da FPA, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, destacou que a posição privilegiada ocupada hoje pela agropecuária brasileira é fruto de um intenso trabalho iniciado há quase 30 anos pela FPA. “Nós fundamos essa Frente e vejo aqui a continuidade desse trabalho. Volto a me encontrar com muitos amigos e concedo aplausos a cada um deles pela coesão do trabalho executado”, ressaltou Nardes.

Deputado federal por 20 anos, Betinho Rosado, parabenizou a galeria e disse que ela será um memorial das lutas, batalhas, vitórias e derrotas da agropecuária brasileira. “A bandeira do campo é a bandeira do Brasil”, afirmou Rosado, também ex-presidente da FPA.

Comentários