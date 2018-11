Geraldo Resende indica R$ 15,4 milhões em emendas para saúde e infraestrutura

O deputado Geraldo Resende (PSDB) apresentou suas emendas individuais na última quinta-feira (08). Pela lista entregue a Comissão Mista de Orçamento, o parlamentar prevê investimentos em sua maioria para a saúde pública de municípios de Mato Grosso do Sul. Resende também elencou recursos para infraestrutura, assistência social e esporte.

Para equipamentos hospitalares, Geraldo Resende inclui para o orçamento do ano que vem R$ 4 milhões a serem destinados as Prefeituras ou executados pelo Governo do Estado. Para reforma de unidades hospitalares, o deputado destinou mais R$ 3 milhões. Também estão considera recursos para aquisição de veículos para o transporte de pacientes (R$ 820 mil) e R$ 500 mil para equipamentos odontológicos.

“Sou medico e ex-secretário Estadual de Saúde. Conheço o atendimento a saúde pública de cada município de Mato Grosso do Sul. Os valorosos profissionais, os competentes gestores e a sociedade civil que se organista, investe e cobra, precisam e merecem que lutemos para investimentos em setores importantes e carentes do atendimento a população. Esses valores estão à serviço do planejamento estratégico de regionalização da saúde no Estado”, afirmou.

Dentre as emendas de Geraldo Resende para o Orçamento Geral da União (OGU) de 2019 também estão contemplados R$ 3 milhões para o custeio da atenção a saúde básica e especializada, R$ 3,7 milhões de infraestrutura como, por exemplo, drenagem e pavimentação asfáltica e recursos para investimentos em assistência social e esporte.

“Além de fiscalizarmos o Poder Executivo, propor leis, temos como prerrogativa destinar recursos para pequenos municípios do Estado, que por vezes o poder central não consegue enxergar. Esses recursos serão muito importantes neste momento de aguda crise econômica pela qual passa o nosso país. Por vezes, esses são os únicos investimentos realizados nos pequenos municípios”, finalizou.

Comentários