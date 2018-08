Geraldo Resende lança candidatura em Eldorado nesta sexta-feira

O deputado federal Geraldo Resende lança sua candidatura a reeleição a deputado federal neste sábado (18) em Eldorado. O lançamento acontecerá na rua Melvin Jones, 194, no centro da cidade. O município escolhido para o primeiro ato de campanha recebeu, em investimentos destinados pelo parlamentar, mais de R$ 7,3 milhões.

Segundo o parlamentar, o que fará a diferença perante o eleitorado é o trabalho desenvolvido por todos os municípios de Mato Grosso do Sul. “Se o eleitor quer um mandato de resultados, um deputado que não descansa enquanto não apresenta solução para as principais demandas da população, ele já sabe que pode contar conosco”, afirma Geraldo, que faz parte da coligação “Avançar com Responsabilidade IV” (PSDB / DEM / PP / PSD / PMB / PATRI) com o número 4567.

Com recursos conquistados pelo parlamentar, a Administração de Eldorado está adquirindo uma van no valor de R$ 190 mil para transporte de pacientes, já recebeu um ônibus para o transporte de estudantes no meio rural adaptado para cadeirantes no valor de R$ 242mil, tem R$ 400 mil empenhados para obras de drenagem e pavimentação asfáltica, construiu as Unidades Básicas de Saúde dos bairros Cerâmica, Novo Eldorado e do Bairro Ipê, ampliou as Unidades Básicas de Saúde Rural “Manoel Gomes da Silva”, do Jardim Novo Eldorado e do Distrito Porto Morumbi, reformou a Unidade Básica de Saúde do Assentamento Floresta Branca e a UBS Central “Dr. Fernando Sampaio Ponte”, construiu a Academia da Saúde da Rua Capitão Ruitter, no Jardim Vitória e pavimentou vias no nos bairros Cerâmica, Jardim do Ipê, na Rua Guaíra e no Centro.

Geraldo Resende diz que mais uma vez, vai caminhar por todos os municípios de Mato Grosso do Sul com a cabeça erguida e olhando nos olhos dos eleitores. “Por onde vou, recebo o carinho das pessoas, que chegam a me chamar de ‘o deputado do trator’ por causa do nosso trabalho”.

Partindo para o quinto mandato, Geraldo Resende vem ampliando o número de votos que recebe a cada eleição, desde que foi vereador em Dourados, eleito para o primeiro mandato em 1992. Naquela oportunidade, Geraldo obteve 1.384 votos. Quatro anos depois, saiu candidato à reeleição e conquistou 1.500 sufrágios. Em 1997 foi eleito deputado estadual, obtendo a aceitação de 8.953 eleitores.

Em outubro de 2000, Geraldo assumiu o cargo de secretário estadual de Saúde, permanecendo até abril de 2002. Naquele ano, conquistou o primeiro mandato na Câmara Federal, obtendo 39.421 votos. Em 2006, foi reeleito com 67.710 votos; em 2010, esse número saltou para 79.299, número que subiu em 2014 para 87.546 votos. Em 2016, Geraldo saiu candidato a prefeito de Dourados, ficando em segundo lugar, com 40.149 votos.

