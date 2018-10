Geraldo Resende, único deputado do interior vota na Escola Elite Total às 8 horas da manhã em Dourados

O deputado Geraldo Resende (PSDB) vota neste domingo (07) na Escola Elite Total, na rua João Rosa Góis, 1760, na Vila Progresso, em Dourados. O parlamentar, único deputado federal que reside no interior do Estado, é candidato à reeleição e esta confiante no resultado das urnas tendo em vista o volume de recursos conquistados para investimentos nos municípios.

“A receptividade que pude presenciar nos municípios do interior do Estado, em Dourados e até em Campo Grande me deixou muito feliz. Por estar sempre presente nas cidades do interior anunciando recursos e inaugurando importante obras, não há a necessidade de me apresentar, porém faço questão de prestar contas do meu trabalho”, afirmou Resende.

Geraldo Resende também defende o voto consciente e a representatividade local dos municípios do interior em Brasília. “Mais de 70% dos eleitores de Mato Grosso do Sul moram nas cidades do interior, sou o único deputado do interior do Estado e por isso sou a parlamentar que mais conquistou investimentos para as pequenas cidades e para Dourados. Sinto nas ruas que o eleitor tem essa consciência e não quer abrir mão dessa representatividade.”, disse.

O parlamentar também descreveu sua identificação com a luta por uma saúde pública de qualidade. “Sou médico ginecologista e obstetra de formação, cliniquei nos bairros mais periféricos de Dourados, estudei saúde pública e pude desempenhar um reconhecido trabalho como Secretário Estadual de Saúde no começo dos anos 2000. Como deputado federal, conquistei recursos para obras estruturantes para atenção a saúde pública como o Hospital da Mulher e da Criança e o Hospital Regional. Essas unidades especializadas estão sendo construídas em Dourados, mas atenderá a metade dos municípios do Estado”.

Geraldo trabalha por investimentos planejados em saúde pública com o objetivo de regionalizar atendimentos, exames e demais procedimentos médicos. Além de conquistar recursos para a construção de 11 Hospitais no interior do Estado, a ampliação de 21 unidades especializadas, a construção de 138 postos de saúde, Geraldo Resende se destaca também pela defesa dos direitos do idosos e dos portadores de deficiência.

