Gerente é encontrado morto em apartamento

José Rodrigo Chaves, gerente de uma loja de ferragens foi encontrado morto nesta manhã de segunda-feira (6), em um apartamento na Rua Bahia, bairro Monte Castelo, em Campo Grande/MS.

Um funcionário de uma loja de bolo que fica embaixo da residência recebeu um telefonema do patrão da vítima perguntando se ele havia ido trabalhar. Ao ir até o local presenciou marcas de sangue na escada e acionou a polícia. De acordo com os bombeiros o apartamento estava todo revirado e com marcas de sangue o que sugere que houve luta corporal. O corpo foi encontrado somente na sala de short e camisa. O crime deve ter ocorrido na noite deste domingo (5), de acordo com o sargento dos bombeiros. A Perícia foi acionado até o local.

Comentários