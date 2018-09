Ginásios e centros esportivos de MS recebem melhorias na gestão Reinaldo

Por meio de parceria entre o Governo do Estado e prefeituras, cidades recebem cerca de R$ 6 milhões em obras de ampliação e melhoria

Ginásios e centros esportivos têm importante papel social junto às comunidades. Planejados para receber eventos esportivos, frequentemente são utilizados para shows, casamentos, formaturas e até batizados. Em Mato Grosso do Sul, a gestão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e candidato à reeleição investe cerca de R$ 6 milhões em obras de melhorias de ginásios, centros esportivos e campos de futebol.

Por meio de parceria entre o Governo do Estado e prefeituras, as cidades de Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo e Selvíria tiveram garantidos recursos para as obras. O maior complexo esportivo de Mato Grosso do Sul, o Guanandizão, na Capital, também foi beneficiado.

“Construímos parcerias ao longo desses três anos e oito meses de mandato que se traduzem em benefícios para a população sul-mato-grossense. As melhorias nos centros poliesportivos contribuem para incentivar jovens à prática esportiva, mas, sobretudo, para tirá-los do ócio e do mundo das drogas”, disse o governador, que é candidato à reeleição.

O estádio de futebol de Rochedo foi ampliado com a construção de arquibancadas, banheiros e vestiários. Em Aquidauana, todo o ginásio foi reformado. Em Mundo Novo, o centro esportivo recebe cobertura completa. Em Corguinho será feita toda a revitalização do poliesportivo, com cobertura da arquibancada e recuperação da piscina.

Na Capital, a reforma do Guanandizão começa nas próximas semanas. Em julho deste ano o Governo do Estado repassou o recurso para a prefeitura, que ficou responsável por licitar a obra de mais de R$ 2 milhões. Depois de pronto, o novo ginásio vai colocar Campo Grande novamente no circuito nacional de grandes eventos esportivos de quadra.

