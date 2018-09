Reinaldo Azambuja (PSDB) é alvo de mandado de busca e apreensão, no decorrer da Operação Vostok, deflagrada pela PF nesta quarta-feira (12).

A assessoria do governador informou que irá se pronunciar no decorrer do dia. A operação investiga o suposto pagamento de propina a representantes do governo de MS.

Comentários