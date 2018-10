Entrevistado nesta manhã no programa BOCA DO POVO na FM-101.9, o Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse estar otimista com sua reeleição que deverá acontecer no próximo domingo. Fez um relato sobre a situação do estado e revelou os planos que serão concluídos nos próximos 4 anos. O evento também foi transmitido ao vivo pela Viamorena.com.

