Governo autoriza uso das Forças Armadas para reforçar segurança no Rio Grande do Norte

Dois mil homens da Força Armada vão reforçar a segurança no Rio Grande do Norte onde policiais militares e civis estão dede o último dia 19 com parte das atividades paradas protestando contra o atraso no pagamento de salários e o décimo terceiro.

Raul Jungmann, ministro da defesa o governo federal decidiu ontem (28) atender ao pedido do governador Robinson Faria após as equipes dos ministérios da Defesa, da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) avaliaram a situação da segurança pública estadual.

Jungmann explicou que ‘dada a permanência do impasse quanto à questão salarial, a recusa dos policiais de voltarem às suas atividades normais e [ao fato de] que, embora não tenhamos até aqui uma explosão da violência, esta vinha crescendo gradualmente, concluímos ser necessário deslocar tropas para o estado a fim de garantir a lei e a ordem’.

Até o fim do dia de hoje (29) 500 homens da Marinha, Aeronáutica e Exército deverão já estarem patrulhando a região metropolitana de Natal e de Mossoró, as duas cidades mais populosas do estado.

E nas próximas 48 horas mais de 1,5 mil militares estarão sendo deslocados nas diversas unidades de estados próximos.

A Força Armada comandará atuação militar no Estado.

