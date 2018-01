Governo de MS descarta privatizar MSGás, mas teme perda de 400 milhões este ano

Em evento com autoridades bolivianas hoje (30) pela manhã, com o objetivo de tratar sobre à importação de gás natural, Reinaldo Azambuja (PSDB) revelou que tem ‘medo’ de eventuais perdas na arrecadação do setor. O governador negou que o Estado vá privatizar a MSGás.

Reinado destacou que ‘quem está dizendo isso é porque não tem conhecimento’. Pois existe um estudo pelo BNDE de quanto vale a MSGás. E um projeto de crescimento diante da análise de uma perspectivas do mercado do gás no decorrer dos próximos anos.

O Governado ainda destacou que 51% da companhia pertence ao governo estadual, e o restante está dividido entre a Petrobras e a iniciativa privada. O estudo citado acima irá analisar o valor da MSGás e projetar um crescimento, diante da análise de perspectivas em relação ao mercado do gás nos próximos anos.

E por fim o governado salientou ‘Se estamos comprando gás boliviano via MSGas é porque o Estado tem interesse que ela cresça, como fornecedora do Estado não só de gás natural, mas de outros insumos’.

